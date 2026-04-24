ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (COAS) ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುರುವಾರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಅವರನ್ನು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಮಿ ವಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್'ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ, ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಬ್ಯಾರಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಮಿ ವಾರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ (AWC) ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಜನರಲ್ ವಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾಯಕತ್ವ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು" ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಇದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು 'USAWC ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಫೆಲೋ' ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹವಾಯಿಯ ಫೋರ್ಟ್ ಶಾಫ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, "ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಮಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಹವಾಯಿಯ ಫೋರ್ಟ್ ಶಾಫ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಮಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
"ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಓಹು ದ್ವೀಪದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು" ಎಂದು ಸೇನೆ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿತ್ತು.
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾತುಕತೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರನ್ನು 'ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್'ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, "ರಾಯಭಾರಿಯವರು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ಭೇಟಿಯು "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿನಿಮಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.