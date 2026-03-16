ಖಾಸಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ “24 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್” ಮತ್ತು “48 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್” ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಖಾಸಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ “24 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್”, “48 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್” ಮತ್ತು “24 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್” ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ
ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 2024ರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳು ದೇಶದ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ,,ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸೇವೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
24 ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ವಿತರಣೆ
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸೇವಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
24 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್: ಈ ಸೇವೆಯಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮರುದಿನವೇ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.
48 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್: ಈ ಸೇವೆಯಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾದ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
24 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್: ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯಡಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮರುದಿನವೇ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಸಾರಿಗೆಯಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ನಿಯಮಗಳು
ಹೊಸ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಯಡಿ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದವರೆಗೆ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣ ತೂಕ (Volumetric Weight) — ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದೋ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು:
- ವಿತರಣೆಯ ಪುರಾವೆ (Proof of Delivery)
- ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ
- ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿಗೂ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ₹5 ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೇಲಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕೊರಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವೇಗವಾದ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೇಗವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.