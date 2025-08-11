ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2025 ರಂದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕ ಗುಂಡಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಸಲಿವೆ. ಕೇವಲ 60 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕವಾಯತುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕವಾಯತು:
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಉತ್ತರ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ರವರೆಗೆ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಯಾವ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸರಕು ಹಡಗುಗಳು, ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಕವಾಯತು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ (ಆಗಸ್ಟ್ 11-12) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕವಾಯತು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಮೇಲೆ:
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ (ಏಪ್ರಿಲ್ 22) ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕವಾಯತು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸುತ್ತುವರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಟರ್ಕಿಶ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಕರಾಚಿಗೆ ಕರೆಸಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ.