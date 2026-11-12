ದೆಹಲಿಯ AIIMS ಸಮೀಪದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 148 ಕೋಟಿ ದಾಟಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲ, ಅಂದಾಜು ಆಧಾರಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
150 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯತ್ತ ಭಾರತ! AIIMS ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಂಟರ್ ವೈರಲ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಏರುತ್ತಿದೆಯೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ?
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ 150 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (AIIMS) ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೌಂಟರ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
AIIMS ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.27ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 148.16 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೇರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಿಜವಾದ ಲೈವ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ?
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಂಟರ್ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದಾಖಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸರಾಸರಿ ದರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖರವಾದ ನೈಜ ಸಮಯದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 147.66 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು.
2028ರ ವೇಳೆಗೆ 150 ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ 150 ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಎರಡೂ!
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, AIIMS ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.