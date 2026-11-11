ಆನೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ₹100ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಿಸಿದ ರೈತ; ವಾರ್ಷಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ!
ಆನೆಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ 50 ನಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳು ಇಂದು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಬೆಳೆದಿದೆ.
100 ರೂ. ಬಂಡವಾಳದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ರೈತ!
ತಂದೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ತೋಟವನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಯುವ ರೈತ ಸಂತೋಷ್ ಸಾಹು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಅಂಗುಲ್ (Angul) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓಗಿ (Ogi) ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂತೋಷ್, ತಮ್ಮ ಊರಿನ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಜಾಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಾಟಿ ತಳಿಯ 'ಕಾಗ್ಜಿ ನಿಂಬೆ'ಗಳನ್ನು (Kagzi Lemons) ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆನೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ!
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಾಡಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಸಾಹು ಇದ್ದರು. ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ತಿಕ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಲಾ 2 ರೂ.ನಂತೆ 50 ಕಾಗ್ಜಿ ನಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲು ಕೊಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ರೈತರಿಗೂ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಊರಿನ ರೈತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಸಾಹು ತೋಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ರೈತರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಆಗ ಊರಿನ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೆಳೆದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಬೇರೆ ರೈತರಿಂದಲೂ ಖರೀದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್.
ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಮ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ನಿಂಬೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂಗುಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕಟಕ್, ಧೇಂಕನಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದವರೆಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಾ (US) ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ (UK) ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರ
ಸಂತೋಷ್ ರೈತರಿಂದ 100 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 220 ರೂ.ನಿಂದ 280 ರೂ.ವರೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು 300 ರೂ.ನಿಂದ 320 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಹಣ ರೈತರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 20 ರೂ.ಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ.
"ನನ್ನ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಊರಿನ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರುತ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲಗಳಿಂದ ನನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಈಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ತೆಳುವಾದ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರಸ ಇರುವ 'ಕಾಗ್ಜಿ ನಿಂಬೆ' ತಳಿಯವು. ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಮರ ನೆಟ್ಟ 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮರದ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇಳುವರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ 8-9 ವರ್ಷದ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮರ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮರ ವಾರಕ್ಕೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್.
ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ತಲೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬೆಳೆ!
ಓಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುಮಾರು 700 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಂಬೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 150 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ತೋಟಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 25,000 ರೂ.ನಿಂದ 30,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಊರಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತ ತಮ್ಮ 1.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 200 ನಿಂಬೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಎರಡು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80,000 ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಮರಗಳಿಂದ ಕೀಳುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಇಳುವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 3,000 ದಿಂದ 4,000 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ; ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಟಕ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಆದಾಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಊರಿನ ರೈತ ಪಂಚಾನನ್ ಸಾಹು.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.