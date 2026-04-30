ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ವಾಹನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಉಕ್ಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' (AM/NS India) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಜೀರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 'ಪಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಡೆಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್' (ಪಿಎಲ್‌ಟಿಸಿಎಂ) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕೀಚಿ ಒನೊ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಘಟಕವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೈ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೋಲ್ಡ್-ರೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎಎಂ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್' ಮತ್ತು 'ನಿಪ್ಪಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್'ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟೀಲ್ (ಎಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌) ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು (ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ) ಈ ಹೊಸ ಘಟಕವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.

ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಇದು, ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟೀಲ್ , ಗ್ಯಾಲ್ವನೀಲ್ಡ್ (ಜಿಎ), ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸ್ಡ್ (ಜಿಐ) ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಡ್‌ನೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ (ಪಿಎಚ್‌ಎಸ್‌) ಗಳು ವಾಹನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ' ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ.

ಈ ಹೊಸ ಘಟಕವು 1180 MPa ವರೆಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದ್ದು, ಎಎಂ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಜೀರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ

ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಪಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕೀಚಿ ಒನೊ ಎಎಂ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಜಪಾನ್‌ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್' ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್‌ನ ಕೊಡುಗೆಯ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ," ಎಂದ ಅವರು, "ಹಜೀರಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ'ದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಎಎಂ/ಎನ್‌ಎಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ದಿಲೀಪ್ ಉಮ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಿಎಲ್‌ಟಿಸಿಎಂ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 78 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 6-7 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಭಾರತ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂಥಹ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಂತಹ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಘಟಕಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.