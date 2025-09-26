India Latest News Live Today Top News - ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಯಮಾರಿಸಿದ್ದ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಿವಾದ, ಮಿಗ್‌-21 ನಿವೃತ್ತಿ

ಇಂದು ಎಸ್.ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಯಮಾರಿಸಿದ್ದ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್
ಆಫ್ರಿಕಾ, ಗುಜರಾತ, ಸ್ಮಶಾನ ತೋರಿಸುವ ಗಣತಿ ಲೊಕೇಷನ್
ಮಿಗ್-21 ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ನಿವೃತ್ತಿ
97 ತೇಜಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸೇನೆ ಡೀಲ್
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಲಖನೌದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಬುಧವಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ 'ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್' ವಿವಾದ ಇದೀಗ ಗುಜರಾತ್ ಗೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ 'ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ 'ಐ ಲವ್ ಮಹಾದೇವ್' ಪೋಸ್ಟರ್ ವಾರ್ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಗಲಭೆ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 38 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಾರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿವಾದ ಇದೀಗ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾರ್ಗೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಸುರದಲ್ಲಿ ಸೆ.4ರಂದು ನಡೆದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ ನಬಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಯುವಕರು 'ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾ ಫಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 'ಇದು ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೋಮುಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು' ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ್ದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಿತ್ತೆಸೆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಂಗಲ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಇಂದು ಎಸ್.ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಯಮಾರಿಸಿದ್ದ ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್
ಆಫ್ರಿಕಾ, ಗುಜರಾತ, ಸ್ಮಶಾನ ತೋರಿಸುವ ಗಣತಿ ಲೊಕೇಷನ್
ಮಿಗ್-21 ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ನಿವೃತ್ತಿ
97 ತೇಜಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸೇನೆ ಡೀಲ್