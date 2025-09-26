Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ 7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ತಲಾ ₹10,000 ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ಘೋಷಣೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟ್ನಾ (ಸೆ.26): ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಹಾರದ 7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹10,000 ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದ ಸಹೋದರಿಯರ ಖಾತೆಗೆ ₹10,000 ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಜೆಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಮೋದಿ, 'ಆರ್ಜೆಡಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು,
ಮಹಿಳೆಯರ ಕೇಂದ್ರಿತ ನೀತಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ತರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಬಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 450,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು:
ನರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು, ಬಿಹಾರದ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ
- ಫಲಾನುಭವಿಗಳು: 7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು
- ಮೊತ್ತ: ತಲಾ ₹10,000
- ಉದ್ದೇಶ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ
ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.