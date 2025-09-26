OPPO Reno14 5G Diwali Edition Launched ದೀಪಾವಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ OPPO Reno14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೀಟ್-ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸಮಯ. ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವೆನಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸವಾಲು. ನಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಚಿಂತನಶೀಲ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
OPPO Reno14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಈ Reno14 ಸಿರೀಸ್ನ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅದರ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸೆನ್ಸೆಟಿವ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಾವೀನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ
Reno14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತವೆನಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, OPPO ಹಿಂದಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ, ಋತುವಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಂಡಲವಿದೆ. ಮಂಡಲದ ಒಳಗೆ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬವನ್ನು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುವ ಅನೇಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಹೈಲೈಟ್ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ದೀಪಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆಯು OPPOನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸೆನ್ಸೆಟಿವ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಶಿಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕವು ಆಳವಾದ ಹಬ್ಬದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ವಿಕಿರಣ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಂತರವು ಮಾಂತ್ರಿಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 28°C ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು 29–34°C ನಡುವೆ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 35°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಆರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮೂರು ಸೂಪರ್ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು-ಲೇಯರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು OPPO ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರಾನ್-ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಹೀಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು.
ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ದೃಢಕಾಯ ಡಿವೈಸ್
OPPO Reno14 5G ಯ ವಿಶೇಷ ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 7.42mm ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು 187g ತೂಕವಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ನಯವಾದ, ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಡಿವೈಸ್ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಡಿವೈಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ.
120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1,200 ನಿಟ್ಸ್ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ 6.59-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಬ್ಬದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. 93% ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ರೇಶ್ಯೋನೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
OPPO ನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಯೋನಿಕ್ ಕುಷನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ಆರ್ಮರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಿಂದ ಇದರ ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೀಳುವಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ತಲೆನೋವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಬಾಳಿಕೆಗೆ IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೋರಿಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಾಶ್, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸಹ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೂಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವಾಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು OPPO Reno14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕವು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ದೀಪದ ಫೋಟೋ ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 50MP ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್, 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಧನವು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ 3.5x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕಿನ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 60 fps ನಲ್ಲಿ 4K HDR ವೀಡಿಯೊ ಮುಖ್ಯ, ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಆರತಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ಮಿಲನಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರು-ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು AI ರೀಕಂಪೋಸ್, AI ಬೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, AI ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶಾಟ್, AI ಎರೇಸರ್ ಮತ್ತು AI ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವರ್ನಂತಹ AI ಪರಿಕರಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತಡೆರಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ಬೆಂಬಲ
OPPO Reno14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8350 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳ ನಡುವೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, 80W SUPERVOOC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಇದರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. AI ಹೈಪರ್ಬೂಸ್ಟ್ 2.0 ಮತ್ತು AI ಲಿಂಕ್ಬೂಸ್ಟ್ 3.0 ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಲುಮಿನಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ColorOS 15 ನಯವಾದ, ಲೈಫ್ಲೈಕ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್, ವಾಯ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಂತಹ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
OPPO Reno14 5G ದೀಪಾವಳಿ ಎಡಿಷನ್ 8GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ₹39,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು, OPPO ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹36,999 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹಬ್ಬದ ದಿನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖರೀದಿ
ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ OPPO Reno14 5G ಈಗ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೋರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ತಡೆರಹಿತ ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ, Reno14 5G ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹವಾದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು, ಖರೀದಿದಾರರು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ EMI ಮೇಲೆ ₹3,000 ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾನ್-EMI ಮೇಲೆ ₹2000 ವರೆಗೆ 10% ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಮುಖ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ₹3,000 ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್, ₹5,200 ಮೌಲ್ಯದ ಜೆಮಿನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ Google One 2TB ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು Jio ₹1199 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 10 OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿವೆ.