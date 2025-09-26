Prakash Raj No Human is Illegal Slams Govt Over Gaza UAPA Arrests ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಾನವನೂ ಅಕ್ರಮವಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.26): ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಅನ್ನೋದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಾನವ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಮನವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನರಮೇಧವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು, ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ 'ನರಮೇಧ'ವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ನರಮೇಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 2020 ರಿಂದ ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ರೀತಿ ನರಮೇಧ ಮಾಡಲು ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
'ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನವ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ನರಹತ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಮನ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತ್ರತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬಲಪಂಥೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು "ಇಸ್ರೇಲ್ ತಮ್ಮ ನರಮೇಧವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಈ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ನಾವು ಈ ನರಮೇಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಧ್ವನಿ ಇರುವ ಯುವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಯುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೌದು, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಯುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಾತಾವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್, ಶರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್, ಖಾಲಿದ್ ಸೈಫಿ, ಗುಲ್ಫಿಶಾ ಫಾತಿಮಾ, ಮೀರನ್ ಹೈದರ್, ಅಥರ್ ಖಾನ್, ಶಾದಾಬ್ ಅಹ್ಮದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಖಾನ್, ಶಿಫಾ-ಉರ್-ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ್ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ? ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಅವರ ಮಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ, ತಂದೆ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, 'ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಸರ್ಕಾರವು ಭಯಪಡುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವೇ ಇದು. ಅವರು ಮುರಿಯಲು ಬಯಸುವುದು ಇದನ್ನೇ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎತ್ತುವುದೇ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 2020 ರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹೆದರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಜಾಮೀನು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು "ಅನ್ಯಾಯ" ಮತ್ತು "ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ. ಇದು "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುತ್ತದೆ", ಜಾಮೀನಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗುರಿಯನ್ನು" ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯುಎಪಿಎ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅವನು ದುಃಖಿತನಾದಾಗ, ಅವನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿಯ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ; ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವನು ಫೈಜ್ನ ಕಾವ್ಯದತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.