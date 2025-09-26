Trump's anti-India policy: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ 'ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಈ ಭೇಟಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ:
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್, ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಗೂ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ, ಅವರಿಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವರದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಷರೀಫ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ? ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಸಂಜೆ 4.52 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶ್ವೇತಭವನದ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಮುನೀರ್ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಾಹನ ಪಡೆ ಸಂಜೆ 6.18 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಸಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬೊಟಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಳಸಿದ್ದವು. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು 2018 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ನಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ನಡೆ…
ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನಾಗರಿಕತೆ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಹಳಸಿದ್ದು, ಶತ್ರುವಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ.
