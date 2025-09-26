40 Minor Girls Found Locked in Toilet During Madrassa Inspection in UP ಲಕ್ನೋ ಸಮೀಪದ ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಮದರಸಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, 40 ಬಾಲಕಿಯರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ (ಸೆ.26): ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಮದರಸಾವೊಂದರ ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಲವತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವುದು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಯಾಗಪುರ ತಹಸಿಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಹಲ್ವಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಮದರಸಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪಯಾಗಪುರ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬುಧವಾರ, ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಮದರಸಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರು
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ, ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 40 ಹುಡುಗಿಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಬಂದರು. ಹುಡುಗಿಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಖಾಲಿದ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದರಸಾ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2023 ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಹ್ರೈಚ್ನಲ್ಲಿ 495 ನೋಂದಾಯಿಸದ ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಆಗ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಕು
ಅಕ್ರಮ ಮದರಸಾಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಲವನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಾಲಿದ್ ಹೇಳಿದರು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದರೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಏಕೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಕ್ಸೀಮ್ ಫಾತಿಮಾ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮದರಸಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಖಾಲಿದ್ ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಮಾನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. "ಪೋಷಕರು, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.