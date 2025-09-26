Sonam Wangchuk Arrested Under NSA Over Ladakh Protest Violence ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್ಎಸ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.26): ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಂದ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ನಾಲ್ವರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್ಎಸ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಂಗ್ಚುಕ್ರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ.
ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಕೂಡ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಲಡಾಖ್ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ
ಲಡಾಖ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಅಶಾಂತಿಗೆ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ ಅತೃಪ್ತಗೊಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಗುಂಪುಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಅರಬ್ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಜೆನ್ ಜೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಜನಸಮೂಹದ ಕೋಪವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದವು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಘಟನೆಯ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದೆ. "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಅವರ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪೊಂದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಸಿ ಲೇಹ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಖಾತರಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ಗೆ ಆರನೇ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲೆಹ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ನಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ (HPC), ಉಪಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಮಾತುಕತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 45 ರಿಂದ 84 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೋಟಿ ಮತ್ತು ಪುರ್ಗಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,800 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ, ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಡಾಖ್ (SECMOL) ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು, ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಹು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು, ಇದು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು "ಬಲಿಪಶು ತಂತ್ರ" ಎಂದು ಕರೆದರು.
"ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬಲಿಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಎನ್ಜಿಒವನ್ನು ಎಫ್ಸಿಆರ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.