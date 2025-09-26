Couple Donates 3.86 KG Gold Yagnopaveetham to Tirupati ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ದಂಪತಿಗಳು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹3.86 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ, 3.86 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.26): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ದಂಪತಿಗಳು ಮಹಾನ್‌ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, 3.86 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮತ್ತು ₹3.86 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ (ಪವಿತ್ರ ದಾರ)ವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.

ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಬಹು-ಪದರದ ದಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ (ಟಿಟಿಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗನಾಯಕಕುಲ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಪುವ್ವಾಡ ಮಸ್ತಾನ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕುಂಕುಮ ರೇಖಾ ಅವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಎನ್ನುವುದು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಧರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಭರಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ದಾನಿಗಳನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಜಲ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಶ್ರೀವರಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಾದ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.

 

