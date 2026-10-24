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- India Latest News Live: ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯಾಡ್ - ಭಾರತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ! ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ
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India Latest News Live: ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯಾಡ್ - ಭಾರತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ! ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಶಾಂತಿ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
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‘ನಾನು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಮೋನಿಯಂ ಪ್ರಸಾದ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ (ಎಸ್ಇಎಂ) ಜಡ್ಜ್ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್ಇಎಂ ಮುಂದೆ ಶಾಂತಿ ಬಾಂಡ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನೇಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅ.17ರಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
09:11 AM (IST) Oct 24
India Latest News Live 24 October 2026 ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯಾಡ್ - ಭಾರತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ! ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ
2026ರ ನಗೋಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 30 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 114 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2023ರ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಜಾವೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story
08:26 AM (IST) Oct 24
India Latest News Live 24 October 2026 IND vs NZ - 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ? ಭಾರತ ಬರೆಯಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ?
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ 200ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬದಲಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಆತಿಥೇಯ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.Read Full Story
07:48 AM (IST) Oct 24
India Latest News Live 24 October 2026 ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ನಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೇಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮ
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಓಲೇಶ್ಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ.Read Full Story