09:11 AM (IST) Oct 24

India Latest News Live 24 October 2026 ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯಾಡ್‌ - ಭಾರತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ! ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ

2026ರ ನಗೋಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 30 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 114 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2023ರ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಜಾವೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
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08:26 AM (IST) Oct 24

India Latest News Live 24 October 2026 IND vs NZ - 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ? ಭಾರತ ಬರೆಯಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ?

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ 200ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್ ಬದಲಿಗೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಆತಿಥೇಯ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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07:48 AM (IST) Oct 24

India Latest News Live 24 October 2026 ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ ಪತ್ನಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೇಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್‌ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮ

ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಓಲೇಶ್ಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ.
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