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- India Latest News Live: ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್, ಈ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ! ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ?
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India Latest News Live: ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್, ಈ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ! ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ?
ಸಾರಾಂಶ
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು, ಗುರುತು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
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ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಗುಜರಾತ್ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ (3ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2026ಕ್ಕೆ ನ.17ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಬೈಕ್, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ, ಕಾರು, ಬಸ್, ಟ್ರಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಸನಾತನ, ಹಿಂದೂ, ಪಾಟಿದಾರ್, ರಜಪೂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಜಾತಿಸೂಚಕ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಕೇವಲ ನಂಬರ್ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಪದ, ಗುರುತು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
05:20 AM (IST) Nov 23
India Latest News Live 23 November 2026 ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್, ಈ ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ! ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ?
ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.Read Full Story