World heritage ಭಾರತದ ಮೂರು ಹೊಸ ತಾಣಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂಡಮಾನ್ನ ಬರಾಟಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸಿರ್ಪುರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
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- India Latest News Live: World heritage - ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತದ ಆ 3 ನಿಗೂಢ ತಾಣಗಳು ಯಾವವು?
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India Latest News Live: World heritage - ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತದ ಆ 3 ನಿಗೂಢ ತಾಣಗಳು ಯಾವವು?
ಸಾರಾಂಶ
ಮುಂಬೈ: 2027 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಮಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀರೋ? ಈಗ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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08:18 AM (IST) Oct 21
India Latest News Live 21October 2026 World heritage - ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತದ ಆ 3 ನಿಗೂಢ ತಾಣಗಳು ಯಾವವು?
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07:33 AM (IST) Oct 21
India Latest News Live 21October 2026 ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅವರ ಕಲಿತ ಎರಡು ಪಾಠಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
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ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋದ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಖಾಲಿಯಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ಲೇಖಕರು ಸರಳ ಆಹಾರ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನವರಾತ್ರಿ ಥಾಲಿಯನ್ನು ಬಡಿಸಿದರು.ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ತಿಳಿಯಿರಿ.