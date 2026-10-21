ತನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸಲು ವರನೊಬ್ಬ ಸಾಕಿದ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವರನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ನಡೆಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವರನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸಾಕಿದ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದ ವರ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅಲಂಕಾರ, ಸಂಗೀತ, ಬಂಧುಮಿತ್ರರ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವರ ತನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತಮಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ!
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವರನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು, ಕೆಂಪು ಶಾಲು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೇಟ ಧರಿಸಿರುವ ವರನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ವಿಭಿನ್ನ ನಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ
ವರನು ತನ್ನ ಸಾಕಿದ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಕರೆತಂದಿರುವುದು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ವರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
“ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ” ಎಂಬರ್ಥದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಕಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಮದುವೆ, ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು!
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಹಲವರು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರನ ನಡೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಗತಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.