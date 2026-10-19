05:39 AM (IST) Oct 19

India Latest News Live 19 October 2026 ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ದಂಗೆಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಧಗಧಗ; ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಹೋರಾಟ

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಲೂಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 140 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, 1800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಗೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
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