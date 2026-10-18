ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ದಿಢೀರ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಬಾ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹಿರಿಯ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಪುತ್ರ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಕೂಪರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಶ್ರಾಫ್!
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದ ಪುಷ್ಪಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಜೆ 7:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಕಾರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಹನದ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹರಡಿದೆ.
ಹುಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಈ ಹಠಾತ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಟೈಗರ್, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಡಮಾಡದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಚಾಲಕನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಕೂಪರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಘಟನೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್!
ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಟೈಗರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಮಾರಕ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ!
ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು, ಒಬ್ಬ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತುಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಕೋರರು ಬಂದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಒಬ್ಬ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಜುಹು ಪೊಲೀಸರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.