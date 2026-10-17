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- India Latest News Live: ಸಾಲಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಪಾಕ್ 1 ವರ್ಷ IMFಬಾಸ್! ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪವರ್
India Latest News Live: ಸಾಲಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಪಾಕ್ 1 ವರ್ಷ IMFಬಾಸ್! ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪವರ್
ನವದೆಹಲಿ: ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾವಣನ ಜತೆ 30 ಅಡಿ ಜಿರಳೆ ದಹನಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಗೋಯಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಪಿತಾಂಪುರದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ರಾಮಲೀಲಾ ಸಮಿತಿಯು ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಮೇಘನಾದನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿರಳೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯೂ ದಹನವಾಗಲಿದೆ.
‘ ಜಿರಳೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅಶುಚಿತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ದೆಹಲಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸುರರ ಪೈಕಿ ಜಿರಳೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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