09:44 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1 October 2026 Tata Aeris Launch - ₹5.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೆಡಾನ್‌; 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌, 360° ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಸೂಪರ್‌! ಮಾರುತಿ ಡಿಜೈರ್‌ಗಿಂತ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಗ್ಗ!

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಗೋರ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ 'ಏರಿಸ್' ಸೆಡಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 5.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
Read Full Story
09:19 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1 October 2026 Asian Games 2026 ಟೀವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನೀರು ಧಾಂಡಾಗೆ ಮೂರು ಪದಕ!

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟರ್ ನೀರು ಧಾಂಡಾ ಮೂರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಇವರ ಸಾಧನೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
Read Full Story
09:12 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1 October 2026 Breaking - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ, ಸಾವು-ನೋವು ಎಷ್ಟು?

5 3 magnitude earthquake strikes Afghanistan NCS report ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 5.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

Read Full Story
08:30 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1 October 2026 Flydubai ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್‌ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್! ದಾಳಿಕೋರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಫ್ಲೈದುಬೈ FZ1073 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪೈಲಟ್‌ನಿಂದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ 180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗಣ್ಯರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
07:29 AM (IST) Oct 01

India Latest News Live 1 October 2026 LPG - ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್; ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಅನ್ವಯ

ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
Read Full Story