ಫ್ಲೈದುಬೈ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಯಾರು? ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರು ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಗೌರವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದು, ತಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಘಟನೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರನ್ನು ದಿವಂಗತ ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಯಾರು?
ಭೀಕರ ದಾಳಿಯೊಂದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್, ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರ ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿವೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಸಾಹಸದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಯಾರು?
ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಅವರು 1986ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಆಮ್ ಫ್ಲೈಟ್ 73ರ ಹಿರಿಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ವಿಮಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 17 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಗೆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಬಳಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಅಮರರಾದರು.
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯರು
ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಗೌರವಗಳು ಸಂದಿವೆ.
‘Smt.’ ಎಂದರೇನು?
ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘Smt.’ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಇದು ‘ಶ್ರೀಮತಿ’ (Shrimati) ಎಂಬ ಗೌರವಸೂಚಕ ಪದದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ‘Smt. Neerja Mishra’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಮಿಶ್ರಾ’ ಎಂಬ ಉಪನಾಮ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀರಜಾ ಭಾನೋಟ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುವ ‘Smt.’ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಗೌರವಸೂಚಕ ಪದವಾಗಿದೆ.