08:43 AM (IST) Aug 06

India Latest News 6 August 2026Airtel - ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಢೀರ್ ಬಂದ್

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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07:34 AM (IST) Aug 06

India Latest News 6 August 20262028ರಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್‌ ಟು ವೆಹಿಕಲ್‌ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಜಾರಿ, ಏನಿದು ವಾಹನಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆ?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, 2028ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿ2ವಿ (ವೆಹಿಕಲ್‌ ಟು ವೆಹಿಕಲ್‌) ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
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