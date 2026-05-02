ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ 'ಮಲ್ಟಿ-ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ' ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಹಿತ ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ANPR ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲದೆಯೇ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಾಂಧಿನಗರ (ಮೇ.2): ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ 'ಮಲ್ಟಿ-ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ' (MLFF) ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಹಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಾಹನಗಳು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಸೂರತ್-ಭರೂಚ್ ವಿಭಾಗದ ಚೋರಯಾಸಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ MLFF ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ (ANPR) ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ (FASTag) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಿ, ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು?
ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಭೌತಿಕ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಲ್ ಬಳಿ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಹೊಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ICICI Bank) ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೇ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ.