ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು 50% ಸುಂಕವನ್ನು 15%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ 25% ದಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.25): ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 50% ಸುಂಕವನ್ನು 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ದಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಬಿಟಿಎ) ಕುರಿತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂಡಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದವು. ಚರ್ಚೆಗಳು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ: ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ 50% ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ
ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ 50% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಮೇಲಿನ 25% ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಆಗ-
- ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.
- ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಅಮೇರಿಕಾ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಆಗ
- ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
- ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ
ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು "ಪರಸ್ಪರ" ಸುಂಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಸುಂಕ. ಇದು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಂಡ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು
ಜನವರಿಯ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಆಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ, ರಷ್ಯಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕೋಯಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.77 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಖರೀದಿದಾರನಾಯಿತು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿ
ಭಾರತವು ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ 25% ಸುಂಕವನ್ನು 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಂತೆ (EU) ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸುಂಕವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಅನನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಈ ಹಿಂದೆ 32% ರಷ್ಟಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕವನ್ನು 19% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ: ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಂಕವನ್ನು 15% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ಚೆಂಡು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವೆ.