Brahmos Missile: ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಭಾರತದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸದಂತೆ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.1): ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಂಡಿಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಈಗ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ಚೀನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸುಮಾರು 450 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ಫಲಪ್ರದವಾದಲ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಎರಡನೇ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಶೇಕಡಾ 49.5 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಈಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 450 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕೂಡ ಭಾರತದಿಂದ 700 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕ ಗೌರವ್ ಕುಮಾರ್, "ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ. ಇದು (ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ) ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೇಗದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ
ಭಾರತವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ನಂತರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ $700 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ವೇಗದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ.