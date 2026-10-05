ಐಐಟಿ ಪದವಿಯಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಸದ ಸ್ಥಳ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಲೀವ್-ಇನ್ ಮೇಯ್ಡ್’ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
IIT ಪದವಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಟ
IIT ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು. ಆದರೆ ಇದೀಗ IIT ಪದವಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ತುರ್ತು ಮನವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ವಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಬೇಡ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು’
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. “ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲೀವ್-ಇನ್ ಮೇಯ್ಡ್ ಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿರುವ ಯುವತಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ?
ಯುವತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Excel, CAD, CAE, FEA ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದ್ದು, Python, Pandas ಮತ್ತು SQL ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಸವೂ ಬೇಕು
ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಹಲವು ಸಲಹೆ, ಕೆಲವರು ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು IITಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ CV ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ IIT ಪದವೀಧರರು ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪದವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ IIT ಪದವಿಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನವಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.