ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಮಿತಿಗಳೇನಿವೆ? ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ದೈಹಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದುಸಾವನ್ನಿಪ್ಪಿದದ್ದಾದರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಜತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಡೆದಿತ್ತು ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ!
ಪಂಚಕುಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದೈಹಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಸೆಕ್ಟರ್ 6 ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಥಾಪಿತ ನೀತಿ ಇದೆಯಾ?
ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಹಾರ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪಿತ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ?
ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ದುರಂತ ಘಟನೆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನವೀಯ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ಪಾವತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಏಕರೂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದೆಯಾ ಕಾನೂನು ಆಧಾರ?
ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 226 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಾವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು.