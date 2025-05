ಯೋಧರಿಗೆ ನೆರವಾಗೋ ಆಸೆ ಇದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗತ್ತೆ? ಸಂಗ್ರಹವಾದದ್ದೆಷ್ಟು?

Read Full Article

ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 6.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀಸಲು ಇರಿಸಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಆಗುವ ಖರ್ಚನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಹಣ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ನಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಯೋಧರು, ದೇಶಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ತುಡಿತ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಧರಿಗೆ, ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್​ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಬಳಸುತ್ತದೆ? ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು, ಖರ್ಚೆಷ್ಟು? ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ (The National Defence Fund) ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಗದು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ (ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ನಿಧಿಯ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವಿಷ್ಟು The National Defence Fund ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ, ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11084239799 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗ, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಂಸತ್ತು ಬೀದಿ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಾಖೆಯ IFSC ಕೋಡ್ SBIN0000691. ಈ ನಿಧಿಗೆ NDF ನ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ XXXXXX009F ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೇ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಕ್​ ಖಾತೆಗಳು ಇದಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ.



State Bank Of India,

Institutional Division,

4th Floor,

Parliament Street,

New Delhi.

Account Number: 11084239799.

IFSC: SBIN0000691.

ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ?

1. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.



ಈ ಯೋಜನೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ



(ಎ) ಮಾಜಿ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ (ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ),

(ಬಿ) ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿಧವೆಯರು, (ಅವರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ).

(ಸಿ) ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ/ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಂಬಿಎ, ಎಂಸಿಎ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಐಸಿಟಿಇ/ಯುಜಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಸಮಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳು) ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5,500, ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2,000 ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 500 ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 150 ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ದರವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2500/- ರೂ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000/- ರೂ.

2. ಎನ್‌ಡಿಎಫ್‌ನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.



3. ಮೂರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು (ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ) ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಓದುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೇನೆಗೆ 55 ಲಕ್ಷ ರೂ., ವಾಯುಪಡೆಗೆ 37 ಲಕ್ಷ ರೂ., ನೌಕಾಪಡೆಗೆ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗೆ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಒಟ್ಟು 126.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಈ ಕೆಳಗೆ ಟೇಬಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.