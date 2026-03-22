ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ನಿಂತುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, 'ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಯೂರಿಯಾ' ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. DAM ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರದಿಯೊಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಈ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಹೊಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ.
ಡೀಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ (DEF) ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ (TGU) ಶೇ. 50-60ರಷ್ಟನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ದುಬೈನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದರ್ಜೆಯ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ (DEF) ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು, ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ (SCR) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ BSVI ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 2.0L ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ DEF ದ್ರವ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ದ್ರವದ ಕೊರತೆಯು ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸೊಸೈಟಿ (SIAM) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. "ಏಪ್ರಿಲ್ '26ರ ನಂತರ ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು SIAM ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ DEF ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೂರೈಕೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋದರೆ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
DEF ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತರೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. "ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ" ಭಾರೀ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಯೂರಿಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹೊಡೆತ
ಟೈರ್ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಯೂರಿಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಟೈರ್ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶೀಯ ತಯಾರಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, 'ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಟೈರ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 40-45ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಲೆಯೂ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. 'ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಟೈರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ' ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಆತಂಕ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ತಯಾರಕರು ಕೂಡಾ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಫರ್ನೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇಂಜಿನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, 'ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು' ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. (ANI)
