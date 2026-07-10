ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದರ ವೇಳೆ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರೊಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ವತಃ ಹಾಜರಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರೊಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಎದುರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಮಾತು!
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅವರು, "ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವಕರೇ, ಲಕ್ನೋದ ಎಸಿಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಈ ಮಾತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್, "ನೀವು ನನಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು, "ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!
ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಅದರಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ.ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರೋಶ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೂ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಈ ಘಟನೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ವರೂಪ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಲಯದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ!
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಿಸ್ತು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.