ಪತಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ನೇರ ಕಾರಣವಗುತ್ತಾಳಾ? ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಲ ಯಾರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಸತ್ತರೆ, ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಯಂ ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಸಂಬಳ, ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಲಿಸೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ!
ಕಾಮರೇಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (NREGS)ನಿಧಿಯಿಂದ 14.89 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪವಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಧನರಾದಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಶೋದಾ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಒಡೆತನದ ಪಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅವಳ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರ ಒಡೆತನದ ಪಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ಸಂಬಳ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಆತ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ಆತನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.ಆದರೆ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.