ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಧುರೈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ವೀರಮಣಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು. ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಿಹಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ನಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಧುರೈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಬದಲಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಬರತೊಡಗಿದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೈ ಮೂಲದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ವೀರಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಪಾವತಿ ಆಧಾರಿತ (Cash on Delivery–COD) ಆರ್ಡರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರತೊಡಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಿಹಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಡೆಲಿವರಿ!
ವೀರಮಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮನವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ, ಫಾಲೋವರ್ಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹6,000 ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ, ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಳಾಸವನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳ ಸರಣಿ
ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರತೊಡಗಿದರು. ಈ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ವೀರಮಣಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತಾವು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಟಿವಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.69 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ₹70 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದವು. ಆದರೆ, ಇವು ನಿಜವಾದ ಆರ್ಡರ್ಗಳೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
“ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಮನವಿ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ವೀರಮಣಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ತಮಾಷೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಮಣಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಇತರರ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.