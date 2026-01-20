Mystery at Sea: Gujarat Coast Water Boiling, Officials on High Alert ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.20): ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಸಾಗರದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ತಕ್ಷಣವೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಕುದಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ, ನೀರೊಳಗಿನ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕದಮ್ ಅವರು ವರದಿಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಗಮನಿಸಲಾದ ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಕದಮ್ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದು, ಸಂಚರಣೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರತಳದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೀಥೇನ್ ಸೋರಿಕೆ, ಟೆಕ್ಟೋನಿಕಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಹೈ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳಂತಹ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭೂರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗುಜರಾತ್ನ ಕರಾವಳಿಯು, ಭೂಕಂಪನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಪಾಲ್ಘರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಒಎನ್ಜಿಸಿ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸೋನಾರ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರವಿರುವಂತೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಈ ವಲಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ತೀವ್ರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಇದು ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಾಗರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, NIOT ಯ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಮುದ್ರತಳದ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಂತಹ ಕರಗಿದ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ-ಚಾಲಿತ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು.