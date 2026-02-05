Ghaziabad Girls News: ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ತಿಲಾ ಮಾಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಹೋದರಿಯರ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ ಸಿಟಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಆಘಾತದ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯುವತಿಯರು ಏಕೆ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರೂ ಕೊರಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಆ ರಾತ್ರಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಹಾರಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಇದು ಅಪಘಾತ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು.
ಯಾರು ಆ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು?
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಶಿಕಾ (16 ವರ್ಷ), ಪ್ರಾಚಿ (14 ವರ್ಷ), ಮತ್ತು ಪಖಿ (12 ವರ್ಷ) ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರೂ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಿಯರು. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ?
ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟದ ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಪತ್ರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ." ಎಂದಿತ್ತು. ಎಂಟು ಪುಟಗಳ ಡೈರಿಯನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತು?
ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಕೊರಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕೆ-ಪಾಪ್, ಕೊರಿಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊರಿಯನ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೊರಿಯನ್ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯಾವಾಗ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತೋ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಗೇಮ್ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತೇ?
ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ "ಕೊರಿಯನ್ ಲವ್ ಗೇಮ್" ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಹುಡುಗಿಯರ ತಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವ್ಯಸನ ಇರುವುದಕ್ಕೇ ಕುಟುಂಬವು ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಮುನ್ನ
1:35 ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಾಗಿ ನೆಪ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು.
1:40 ಕೋಣೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು.
1:45: ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಳು.
1:50: ತಂದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೋಣೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.
1:55: ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಬೀಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ತಂದೆ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಳು.
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದರು. ಆತಂಕಗೊಂಡ ತಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಡಯಲ್ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.