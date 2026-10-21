ಭಾರತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಆರು ಅಳತೆ ಚಮಚಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಎರಡು ಮಡಚುವ ಚಮಚಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ Polygons ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ‘ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ USA’ನಲ್ಲಿ ಲೋರಿ ಗ್ರೈನರ್ ಮತ್ತು ಮಿಂಡಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೊಸತನ ನೀಡಿದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
“ನಾನು ಅಡುಗೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದರೂ ಮಡಚುವ ಚಮಚದ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಭಾರತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತನ ತರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇದೇ ಸರಳ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಅಳತೆ ಚಮಚಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ‘ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ USA’ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ದೊರೆತಿದೆ.
ಆರು ಚಮಚಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಚಮಚಗಳು!
ರಾಹುಲ್ ಅವರ Polygons ಎಂಬ ಉತ್ಪನ್ನವು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರು ಚಮಚಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಮಚಗಳ ಮೂಲಕ ಆರು ರೀತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಚಮಚವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಅದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಳಸದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಮಚಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿಯೂ ಇಡಬಹುದು.
ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಲೋಚನೆ
“ನಾನು ಅಡುಗೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!”
ರಾಹುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತು. ಚಮಚದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
“ನಾನು ಅಡುಗೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಚಮಚವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಗದವನ್ನು ಮಡಚುವ ಒರಿಗಾಮಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಳತೆಯ ಚಮಚವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಯಿತು.
₹2.9 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು?
ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನವು ‘ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ USA’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ ಲೋರಿ ಗ್ರೈನರ್ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ್ತಿ ಮಿಂಡಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಷೇರು ಪಾಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಸಲಹಾ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸರಳ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯವರೆಗೆ
ಈ ಸಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಳವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.