ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೂಂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿ ನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ 4 ಉಗ್ರರು ನೆಲಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತಯಬಾದ ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸೇನಾ ತಜ್ಞರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಇತರ ನೆಲಬಾಂಬ್ ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೂಂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (ಎಲ್ಒಸಿ) ಬಳಿ ನಡೆದ ನೆಲಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತಯಬಾದ ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಎನ್ನಲಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾದ ಪ್ರಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಘಾಟಿ ವಲಯದ ನಾಗಿ ತಕ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಕೆ) ದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಸುಳಲು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಪು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೆಂಧರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಬಸೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಬೇಲಿಯ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸೈನಿಕರು ಎರಡು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ನೆಲಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:25 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:10 ಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತಾವೇ ಇಟ್ಟ ಬಾಂಬ್ನಿಂದ ಈ ಉಗ್ರರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುರುತು
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಶ್ತಿಯಾಕ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಾನ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಸಿಮ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೈಜಾನ್ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತಯಬಾದ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ವರೂ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಾಜಿರಾ ತಹಸಿಲ್ನ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮದರ್ಪುರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಕೃಷ್ಣ ಘಾಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೆಂಧರ್ ವಲಯದ ಬಸೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಬೇಲಿಯ ಬಳಿ ಎರಡು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ನೆಲಬಾಂಬುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇನಾ ತಜ್ಞರು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಫೋಟದ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಕೃಷ್ಣ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಸತ್ವಾಲ್-ನಾಕಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸತ್ವಾಲ್-ನಾಕಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ
ಸ್ಫೋಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ತಂಡದ (ಬಿಎಟಿ) ಆರರಿಂದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸೈನಿಕರು ಸೋಮವಾರ ಮೆಂಧರ್ ವಲಯದ ಬಸೋನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಬೇಲಿಯ ಬಳಿ ಎರಡು ಹಳೆಯ ನೆಲಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:25 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:10 ಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸೇನಾ ತಜ್ಞರು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಗಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸೇನೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ನೆಲಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.