ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು FAST ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿವಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (PSR J0435+3233) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸಾರ್, ಬಿಳಿ ಕುಬ್ಜ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೈಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಜಾಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗುವ 'ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸಾರ್' , ಬಿಳಿ ಕುಬ್ಜ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಸಬ್ಜೈಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ OVA ಆನ್ಲೈನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, PSR J0435+3233 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಶೋಧನೆಯು ತ್ರಿವಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
FAST ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ನಕ್ಷತ್ರ
ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಐದು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್' (FAST) ಬಳಸಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕೇವಲ 3.2 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಖಗೋಳಜ್ಞರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅದರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಪಿನ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ (Spin-down rate) ಎಂಬ ಅಂಶ. ಕ್ಷೀರಪಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 100 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಪಲ್ಸಾರ್ ತನ್ನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ತ್ವರಿತ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಇದು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲವಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಸಾರ್ ಪ್ರತಿ 8 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಳಿ ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಯ್ತು. ಆದರೆ ತದನಂತರದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ತ್ರಿವಳಿ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ಜಾಲದ ಒಳಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಕ್ಷೆಗಳು
ಚೀನೀ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧಕ ಜೊಂಗ್ಲಿನ್ ಯಾಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಞರು, ಸುಮಾರು 4.9 ವರ್ಷಗಳ FAST ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾಸಾದ 'ಫೆರ್ಮಿ ಗಾಮಾ-ರೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ'ದಿಂದ ದೊರೆತ 16.7 ವರ್ಷಗಳ ಗಾಮಾ-ಕಿರಣ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದರು.
ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬಿಳಿ-ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರದ ಇರುವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಲ್ಸಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾಮಾ ಕಿರಣ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಸಮನಾದ ಸಬ್ಜೈಂಟ್ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಸಹಚರ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.
ಈ ಮೂರು ಕಾಯಗಳು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ತ್ರಿವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವೆಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಜೋಡಿ, ಬಾಹ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕಕ್ಷೀಯ ಕೋನ.
ಆಂತರಿಕ ಜೋಡಿ: ಪಲ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಆಂತರಿಕ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರತಿ 8 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.
ಬಾಹ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೈಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಈ ಆಂತರಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 73.5 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಕ್ಷೀಯ ಕೋನ: ಈ ಎರಡು ಕಕ್ಷೀಯ ಸಮತಲಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 54 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘ ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಕಾಸದ ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಚರ ನಕ್ಷತ್ರದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಪಲ್ಸಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಕೋನೀಯ ಆವೇಗ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಾಗ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಪಲ್ಸಾರ್ಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ಸಹಚರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಪಲ್ಸಾರ್ ಕಂಡುಬರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ದಟ್ಟವಾದ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ಸಮೂಹದೊಳಗಿರದೆ, ಮುಕ್ತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾಗಿ 'ಸೂಪರ್ಫ್ಯಾಂಟ್/ಸೂಪರ್ನೋವಾ' ಆಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಈ ಪಲ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿರಬಹುದು. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಉಳಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಬದುಕಿರುವುದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪವಾಡವೇ ಸರಿ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೈಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಳಿ ಕುಬ್ಜವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಪ್ರತಿಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.