ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ನಜೀಬ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ಎಂಡಿಎಂಎ ಮಾರಾಟದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಮಾ.26): ಕೇರಳದ ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ನಜೀಬ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಎಂಡಿಎಂಎ (MDMA) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (TTPL) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿರುವ ನಜೀಬ್ ಖಾನ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಣ್ಗಾವಲಲ್ಲಿದ್ದರು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಜೀಬ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ 4 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾರಿ
ನಜೀಬ್ ಖಾನ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತ, ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕನೆಕ್ಷನ್
ಆರೋಪಿ ನಜೀಬ್ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಜೀಬ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.