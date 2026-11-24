ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವೆಚ್ಚದ ಕುಸಿತ ದೇಶವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತವು 11ನೇ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗುವತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಇಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ (MSME) ಸಮಾವೇಶ 2026'ರಲ್ಲಿ (Telecom Startups and MSME Conclave 2026) ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು, ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಈಗ 110 ಕೋಟಿಗೂ (1.1 ಬಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲೆ
ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸುಮಾರು ಆರು ಕೋಟಿಯಿಂದ 104 ಕೋಟಿಗೂ (1.04 ಬಿಲಿಯನ್) ಅಧಿಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 133 ಕೋಟಿಯನ್ನು (1.33 ಬಿಲಿಯನ್) ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 2014ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಬಿಗೆ (GB) 269 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟಾ ವೆಚ್ಚವು, ಈಗ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ; ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 97ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಡಾಟಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ದೇಶವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ (MSME) ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ, ಸಚಿವರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು, ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು, ದೇಶೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳ (stalls) ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.