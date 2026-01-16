ಕೇವಲ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನದ ಪರದೆಗಳ (Sails) ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಈ ನೌಕೆಯು, ‘ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿ, ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ (Dead calms), ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ’ ಅಡಚಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ನೌಕೆಯು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಾಚೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಾಳಿ ಆಧರಿಸಿ ಚಲಿಸುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ‘ಐನ್ಎಸ್ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯಾ’
-ಪಿ.ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ, ಮಸ್ಕತ್, ಒಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಐಎನ್ಎಸ್ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯಾ ಹಡಗು ಒಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಮಸ್ಕತ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14, ಜನವರಿ 2026ರಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಡಗು ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಡಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಲೋಹದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2025ರಂದು ಗುಜರಾತಿನ ಪೋರಬಂದರ್ನಿಂದ ಒಮಾನ್ನ ಮಸ್ಕತ್ವರೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಐನ್ಎಸ್ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ, ಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ‘ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ’ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನ ತಡವಾಗಿ 18 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಜನವರಿ 14, 2026ರಂದು ಮಸ್ಕತ್ ತಲುಪಿತು.
ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸದೆ ಕೇವಲ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನದ ಪರದೆಗಳ (Sails) ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಈ ನೌಕೆಯು, ‘ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿ, ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ (Dead calms), ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ’ ಅಡಚಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ನೌಕೆಯು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ನೌಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುಕ್ತ ಸಾಗರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಡಗಿಗೆ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಕಾರಣ ಏನು?
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಿಂದ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ (ಆಗಿನ ಫುನನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ವೀರ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗಾ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ‘ಸೋಮಾ’ಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಹಸ ಅಪ್ರತಿಮವಾದುದು. ಕೌಂಡಿನ್ಯನು ಜಾಗತಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಡಗು ಒಮಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ,
ಒಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನಿಗಳು ಈ ಸಾಗಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲೆ, ಜವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಈ ಸಮುದ್ರಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನೌಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ:
ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಅಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ‘ಟಂಕಾ’ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆ, ಲೋಹದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ! ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ಹೊಲಿದು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ Hand-stitched Wooden Ship ಈ ಹಡಗನ್ನು ‘ಹೊಲಿದ ಹಡಗು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಡಗು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಡಗಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಳ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಡಗಿನ ಹಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ (Sails) ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಲಾಂಛನ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನವಾಗಿರುವ ಎರಡು ತಲೆಯ ಪಕ್ಷಿ ‘ಗಂಡಭೇರುಂಡ’ದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಡಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೈಭವ ಸಮುದ್ರದಾಚೆಗೂ ತಲುಪಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ:
ಗಂಡಭೇರುಂಡವು ಎರಡು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಿ.ಶ. ಸುಮಾರು 450ರ ಅವಧಿಯ ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಜಲಾಂಛನವಾಗಿತ್ತು. ಕದಂಬರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗಂಡಭೇರುಂಡವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಂಛನವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬಳಕೆಯು ಕದಂಬರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು:
ಭಾರತದ ಪೋರಬಂದರ್ನಿಂದ ಒಮಾನ್ನ ಮಸ್ಕತ್ವರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ INSV ಕೌಂಡಿನ್ಯ ನೌಕೆಯು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಗಾಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ:
ಈ ನೌಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ (ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ), ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ‘ಸ್ತಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ’ (Dead calms/Glassy seas) ಉಂಟಾಗಿ ನೌಕೆಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರಿ ಮಳೆ:
ಪ್ರಯಾಣದ 13ನೇ ದಿನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೌಕೆಯು ಭಾರಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೇವವಾಗಿದ್ದವು (Damp).
ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ:
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೌಕೆಯು ಸುಮಾರು 50 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು (Heavy rolling). ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಮುದ್ರದ ಬೇನೆ (Sea-sickness):
ಸತತವಾಗಿ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮುದ್ರದ ಬೇನೆಗೆ (ವಾಂತಿ, ತಲೆಸುತ್ತು) ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಆಧುನಿಕ ಸವಾಲುಗಳು:
ನೌಕೆಯು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ (Shipping lanes) ಸಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಈ ಮರದ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಇವೆಲ್ಲದರ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಡಗು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಂದಿನಕಾಲದ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.