PNS Ghazi:1971ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಣಾಗತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.18): ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೌಕಾಪಡೆಯು 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿ ಎಂಬ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1971 ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿಯನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಭಾರತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈಗ ಘಾಜಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚೀನಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಘಾಜಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ಇವೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಘಾಜಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯು ಚೀನಾದ ಟೈಪ್ 039A/039B ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಕರಾಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇವಲ್ ಟುಡೇ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿ ಸುಮಾರು 2800 ಟನ್ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 77 ಮೀಟರ್. ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯು 35 ರಿಂದ 40 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯ ವೇಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 20 ನಾಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಭೂಗತ ಉಡಾವಣಾ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಅದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ, ಯಾರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿ ಎಂಬ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು.
ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿಯನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ಘಾಜಿಯೊಳಗೆ ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಐಎನ್ಎಸ್ ರಜಪೂತ್ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ಘಾಜಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಘಾಜಿ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.