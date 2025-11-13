ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮರ್ ನಬಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬರ್ ಡಾ ಉಮರ್ ನವಿ: ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಖಚಿತ
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮರ್ ನಬಿಯೇ ಎಂಬುದು ದೇಹದ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಬಹು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಐಇಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದ್ಭುತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಂಬ್ ಇರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್ಗಳಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು . ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮೂರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐ 20, ಕೆಂಪು ಫೋರ್ಡ್ ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೂರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಉಗ್ರರು
i20 ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ, ಪೊಲೀಸರು ಇತರ ಎರಡು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟರು. ಇದು ಈ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಉಗ್ರರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು 0458 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದೆಹಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಬ್ರೆಝಾಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉಮರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಇದುವರೆಗಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶಂಕಿತರು ಈ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿಎಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕವೂ ಅದೇ ನಾ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಉಗ್ರರ ಈ ಸಂಚು 2022 ರಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಉಮರ್ ತನ್ನ ಟರ್ಕಿ ಮೂಲದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್, ಉಕಾಸಾ ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಷಾ ನಿರ್ದೇಶನ
ಈಗ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಷಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಶಾ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭೂತಾನ್ನಿಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗೋಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಕೂಡ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಅವರು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಐಎ) ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಫರಿದಾಬಾದ್ ವೈಟ್ ಕಾಲರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ. ಉಮರ್ ಎಂಬಾತನೇ ಕಾರ್ ಬಾಂಬರ್ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ i20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೇಹದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಡಾ. ಉಮರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ.
