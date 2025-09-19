Viral Video: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೊರಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಭಿಕ್ಷುಕನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹೆಸರು ಗೌತಮ್ ಸೂರ್ಯ. ಆತ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಿಕ್ಷೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 3800 ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಒಟ್ಟು 26 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಗೌತಮ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ 2-3 QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವನ ಬಯೋದಲ್ಲಿ, "ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಸಾವಿರ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು 26 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಲೈವ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಜನರು ಅವರಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ 1 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಷ್ಟದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಗೌತಮ್ ಸೂರ್ಯ
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಗೌತಮ್ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಗ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.