- Home
- Sports
- Cricket
- ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು? ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು?
ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು? ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು?
ICC ಪುರುಷರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಮಾಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು, ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಯಾರು ಈ ಮಾಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಭ್ರಮ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾಹಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಮಾಹಿಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಗಳು
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಹವನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಹಿಕಾ, 'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ, ‘ನಾನು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ?
ಮಾಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಮಾಹಿಕಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರಂದು ತಮ್ಮ 25ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿಕಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಗ
ಮಾಹಿಕಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಟಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಆದರೆ, ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ‘ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು, ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮಾಹಿಕಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.