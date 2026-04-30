Lakhan Arjun Rawat: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಲಖನ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವತ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಡುಗೆಯವನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯವೇನು? ಈ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲಖನ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀತು ಬಿಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪವೊಂದು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಗುಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಶುರುವಾದ ಅನುಮಾನ
ಲಖನ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಬಿಸ್ಟ್ (ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಲಖ್ನೀತ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರು) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಜ್ವರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ದಂಪತಿಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವೊಂದು ಗೋಚರಿಸಿತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅಡುಗೆಯವನು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೊದಲೇ ಆತನ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈಗ ಆತನ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ," ಎಂದು ಲಖನ್ ರಾವತ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಉದ್ಯಮಿ ದಿವ್ಯಾ ಗಂದೋತ್ರ ತಂಡನ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಅಡುಗೆಯವನು ಗುಟ್ಕಾ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು ಮನೆಗೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಲಖನ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವತ್?
ಲಖನ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವತ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೂ ಹೌದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀತು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸದವರ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ಹೇಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.