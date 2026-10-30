ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ ಧನ್, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಡತನ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಲೇಖಕರು: ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ, ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಾಸಕರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ನನಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಶೈಲಿಯ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗದ್ದಲಮಯವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಹೊರತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನೈಜ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. 2014 ರಿಂದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿರುವ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಾಗಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೈಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಕಳೆದುಹೋದ ದಶಕ (2004-2014) ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ:
2004 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು. ಅರ್ಹತೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2012 ರ 'ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯೂಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ಸಾಲಗಳು ಕೇವಲ 10 ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ಕೇವಲ 15 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿ:
ಜನ್ ಧನ್, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ (JAM Trinity) ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತದ ಸಾಕ್ಷಿ. 2014 ರ ನಂತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ಪೈಸೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಮಿಲಿಯನ್ (25 ಕೋಟಿ) ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. 2013-14 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 29.17 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ 2022-23 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 11.28 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ₹4.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ತಲುಪಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ₹90,280 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1,04,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ₹52,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಶ್ವೇತಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಶಕದ ಎಡಪಂಥೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ ₹5.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳವು 84 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ಬಿಐ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ (GSDP) ಕೇವಲ ಶೇ. 1.3 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ನಾನು ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಆಡಳಿತ ನೀತಿಗಳಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ. ಇದು ಸಂವಾದದ ಬದಲು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಿನಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡಿ
ಬಿಮಾರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಗಲಭೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ರೂಪಾಂತರ. ಒಂದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತದ ಎಫ್ಡಿಐ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ನಂತರ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವು ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಲ, ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಜಾಗರೂಕ ಖರ್ಚು, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ.
ಯುವ ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಯುವ ಭಾರತೀಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಲ್ಲ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ - ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿ? ಅಥವಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವನು? ಅಥವಾ, ಇಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಲ ಪಡೆದು ನಾಳೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವವನು?
ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಈ ಲೇಖನವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಡಳಿತದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಅದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ 'ಸಂಕೇತ' ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ‘ಶಬ್ದ’