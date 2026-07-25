ದೆಹಲಿಯ ಕೇರಳ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಗಮನದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಈ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ದೂರಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕವಾದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (NSUI) ಜಂಟಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 24, 2026) ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳ ಹೌಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದದ ಬಳಿಕ, ಕೇರಳದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ (ನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತರು) ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರ ವಿವರ ಪಡೆಯಲು ಕೇರಳ ಹೌಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಠಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಅವರು ನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಾಗ್ವಾದ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಕ್ಷಣವೇ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಯುಕ್ತರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ನೈಋತ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ಜಾಫರ್ಪುರ್ ಕಲಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದಾಗ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವುದೇ ಮರುಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇನು ರಾಜನೇ? ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶ
ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. "ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ತಡರಾತ್ರಿ ಕೇರಳ ಹೌಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೊಠಡಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಾ, "ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇನು ರಾಜನೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ತಾವು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಉದ್ಧಟತನದ ನಡವಳಿಕೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಧರಣಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಬಂಧನ: NSUI ಆರೋಪ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ, "ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ತೀವ್ರ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.