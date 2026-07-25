ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಲಂಚದ ವಿವರಗಳಿದ್ದ ಡೈರಿಯೊಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡು ತುಪ್ಪ ಕಲಬೆರಕೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ತಿರುಮಲದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇಂಥ ಮಹಾ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡು ತುಪ್ಪ ಕಲಬೆರಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖಾ ಪಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಪಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.ಭಕ್ತರ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು (SIT) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. SIT ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿ ತನಿಖೆಯು ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಿ ಡೈರಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವಿಕೆ, ಅವುಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಐಟಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕ ದಿನಚರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆಂದರೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಡೈರಿ. ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಲಂಚದ ಮೊತ್ತ, ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಡೈರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೆಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಳು ಯಾರು?
ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಏಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾವ್ - ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ)
- ಬಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು - ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
- ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ - ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್.
- ಮೆಡಿಚೆರ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ - ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
- ಎಂವಿಎಲ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು - ಬಾಯ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್
- ಟಿ. ಸುಷ್ಮಾ- ಬಾಯ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
- ಪಿ. ರಾಂಬಾಬು- ಬಾಯ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಿರುಮಲ ಲಡ್ಡು ಕೇವಲ ಪ್ರಸಾದವಲ್ಲ. ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ತುಪ್ಪ ಕಲಬೆರಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು ಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಲಂಚವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಈ ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಗಳೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೈರಿಯ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.